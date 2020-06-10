تونالي يقترب من إنتر ميلان

يسير إنتر ميلان على الطريق الصحيح لتأمين خدمات لاعب وسط بريشيا الشاب ساندرو تونالي مقابل 30 مليون يورو.

وعلى الرغم من نشأته كمشجع للغريم ميلان، لكن تونالي يرغب في اتداء قميص إنتر واللعب تحت إشراف المدرب أنتونيو كونتي الموسم القادم.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" أن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع إدارة بريشيا حول قيمة الانتقال لتقترب من 30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالأداء.

كما أوضحت تقارير إيطالية بأن الصفقة على وشك الانتهاء بين الناديين وأنه من المنتظر الإعلان عنها في وقتٍ قريب.

وما شجع تونالي على الالتحاق بإنتر رغم اهتمام يوفنتوس وبرشلونة به هو أن النيراتزوري أصبح يعطي مساحة كبيرة للاعبين الإيطاليين الشبان، كما حدث هذا الموسم مع ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا.

وسجل تونالي هدفاً في الدوري الإيطالي هذا الموسم وصنع 5 أهداف أخرى خلال 23 مباراة للفريق صاحب المركز الأخير في الترتيب.

وارتبط تونالي كذلك بمانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جيرمان، بالإضافة لفيورنتينا ونابولي في إيطاليا، لكن ماسيمو تشيلينو رئيس بريشيا أوضح سابقاً أنه يتوقع انتقاله إما ليوفي أو إنتر.