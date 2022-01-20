تونس إلى الدور الثاني من كأس إفريقيا رغم الخسارة أمام غامبيا

تأهل منتخب تونس إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 رغم خسارته أمام نظيره الغامبي في اللحظات الأخيرة بهدفٍ دون رد.

ففي اللقاء الذي احتضنه ملعب ليمبي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، انتظر الغامبيون حتى الدقيقة 90+2 لتسجيل هدف الانتصار الذي حمل توقيع آبلي غالو.

وعانى التونسيون من طرد مبكر لفاروق بن مصطفى مع نهاية الشوط الأول ليكملوا الدقائق المتبقية بنقص عددي.

ورفع منتخب غامبيا رصيده بالتالي إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني بنفس رصيد المتصدر المنتخب المالي الذي تفوق بدوره على موريتانيا بهدفين دون رد.

جاء الهدفان عبر كلٍ من ماسيديو هايدارا (2)، وإبراهيما كوني (49 من ركلة جزاء).

وتأهل نسور قرطاج إلى الدور المقبل كأحد أفضل المنتخبات التي جاءت في المركز الثالث.

ترتيب مجموعة تونس النهائية بعد ختام الجولة الثالثة:

1- مالي 7 نقاط.

2- غامبيا 7 نقاط.

3- تونس 3 نقاط.

4- موريتانيا دون نقاط.