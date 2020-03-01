تونس تتخطى المغرب برباعية وتبلغ نهائي كأس العرب تحت 20 سنة

تأهل منتخب تونس إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بعد تغلبه على نظيره المغربي 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الأحد.

أحرز الأهداف كلٌ من زياد بريمه (هدفان في الدقيقتين 21 و 60)، وشهاب العبيدي (23)، وفاروق الميموني (56).