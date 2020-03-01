تونس تتخطى المغرب برباعية وتبلغ نهائي كأس العرب تحت 20 سنة

تأهل منتخب تونس إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بعد تغلبه على نظيره المغربي 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الأحد.
أحرز الأهداف كلٌ من زياد بريمه (هدفان في الدقيقتين 21 و 60)، وشهاب العبيدي (23)، وفاروق الميموني (56).
وينتظر المنتخب التونسي في النهائي الفائز من مواجهة منتخبي مصر والسنغال في نصف النهائي الثاني.
وكان منتخب نسور قرطاج تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على غريمه الجزائري في ربع النهائي بهدفين دون رد.
Via SyndiGate.info
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