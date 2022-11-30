تونس تحقق فوزاً تاريخياً على فرنسا بطلة العالم وتودع مونديال قطر

حقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على المنتخب الفرنسي حامل اللقب في المباراة التي شهدها ستاد المدينة التعليمية اليوم الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

سجل التونسيون هدفاً مبكراً عن طريق نادر الغندري في الدقيقة 8 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستفاد "نسور قرطاج" من مشاركة أبطال العالم بتشكيلة رديفة غاب عنها العديد من أبرز النجوم على رأسهم كيليان مبابي وأنتوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

وتحكم فريق المدرب جلال القادري بزمام الأمور وقدم لاعبوه مستويات مميزة في الشوط الأول.

تونس تهزم فرنسا (المصدر: أ ف ب)

الخزري يهدي تونس هدفاً تاريخياً

في الشوط الثاني، واصل المنتخب التونسي الضغط على مرمى الحارس ستيف مانداندا وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 58 بهدفٍ تاريخي سجله المخضرم وهبي الخزري الذي تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء بعد دقيقتين.

زج المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشامب بلاعبيه الأساسيين فأشرك مبابي وغريزمان وديمبيلي على أمل قلب النتيجة.

سيطر الفرنسيون على المجريات وهددوا مرمى الحارس أيمن دحمان في أكثر من مناسبة، لكنهم عجزوا عن زيارة شباكه حتى جاءت الدقيقة 90+8 التي شهدت تسجيل غريزمان لهدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو المساعد وألغى الهدف وسط فرحة هستيرية من الجماهير المتواجدة في الملعب.

تونس تحقق نتيجة تاريخية وتغادر المونديال مرفوعة الرأس

بهذا الانتصار التاريخي على أبطال العالم، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط جعلته يحتل المركز الثالث.

وذهبت بطاقتا العبور عن المجموعة الثالثة للمنتخبين الفرنسي صاحب الصدارة بـ 6 نقاط، والمنتخبي الأسترالي ثاني الترتيب بنفس عدد النقاط بعد فوزه على منتخب الدنمارك رابع الترتيب (نقطة واحدة) بهدفٍ دون رد أيضاً.