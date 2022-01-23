تونس تحقق فوزاَ صعباً على نيجيريا وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب تونس فوزاً صعباً على غريمه النيجيري بهدفٍ دون رد في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب رودي آدجيا ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسجل يوسف المساكني هدفاً مميزاً لنسور قرطاج بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني

وشهدت الدقيقة 64 نقطة تحول جراء طرد لاعب خط الوسط النيجيري أليكس آيوبي ليكمل فريقه ما بقي من اللقاء بنقص عددي.

وبلغ منتخب تونس الذي عانى من كثرة الغيابات بسبب فيروس كورونا الدور القادم الذي سيواجه فيه غريمه منتخب بوركينا فاسو.

وتفوق البوركينابيون في لقاء سابق ضمن الدور ذاته على منتخب الغابون بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي 1-1.