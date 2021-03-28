تونس تختتم تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا الاستوائية

أكد منتخب تونس أحقيته ببلوغ نهائيات أمم إفريقيا بفوزٍ جديد حققه على حساب ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، بهدفين لواحد، الأحد، ضمن الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة للعرس القاري في الكاميرون 2021.

سجل “نسور قرطاج” هدفهم الأول بعد 4 دقائق فقط من بداية اللقاء عن طريق المهاجم سيف الدين الجزيري، قبل أن يأتي الهدف الثاني عند الدقيقة 52 بلمسة خاطئة من مدافع غينيا الاستوائية كارلوس أكابو.

واستطاع المنتخب الضيف تذليل الفارق قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بدقيقتين، بهدف أحرزه المهاجم التونسي فراس شواط بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أيضاً.

وبهذا عززت تونس صدارتها للمجموعة العاشرة برصيد 16، فيما ظلت غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ9 نقاط، حيث سبق وأن حسم الفريقان تواجدهما في النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وحلت تنزانيا في المركز الثالث بـ7 نقاط عقب تغلبها على ليبيا التي احتلت المركز الأخير بثلاث نقاط فقط.