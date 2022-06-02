تونس تسحق غينيا الاستوائية برباعية نظيفة

حقق منتخب تونس فوزاً كاسحاً على ضيفه الغيني الاستوائي وهزمه برباعيةٍ نظيفة في المباراة التي جمعتهما ليلة الخميس على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

تناوب على تسجيل الأهداف والتي جاءت جميعها خلال الشوط الثاني كلٌ من نعيم سليتي، وسيف الدين الجزيري، ويوسف المساكني (هدفان) في الدقائق 56 و 77 و 80 و 85.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 71 جراء طرد جوانيت لوبيز.

ورفع منتخب تونس رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن شقيقه الليبي الذي تغلب على بوتسوانا بهدفٍ نظيف مطلع الشهر، فيما بقي رصيد منتخب غينيا الاستوائية خالياً من النقاط.