تونس تسحق ليبيا والجزائر تتعادل مع زامبيا في تصفيات كأس إفريقيا

حقق منتخب تونس فوزاً كبيراً على نظيره الليبي بخماسية لهدفين، على ملعب الشهداء بليبيا، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

تقدم أصحاب الأرض أولاً بهدف مؤيد اللافي في الدقيقة 22، ثم أدرك نسور قرطاج التعادل في الدقيقة 39 عن طريق إلياس السخيري.

مع بداية الشوط الثاني، أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لتونس، وتبعه محمد دراغر بالثالث في الدقيقة 51.

بعد 3 دقائق، سجل اللافي الهدف الثاني لليبيا، لكن قبل نهاية المباراة بست دقائق، أضاف أنيس بن سليمان الهدف الرابع لتونس، ثم جاء خامس الأهداف في الدقيقة الأخيرة عن طريق سيف الدين الجزيري.

هذا الفوز ضمن لنسور قرطاج التأهل لنهائيات إفريقيا متصدراً المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، ليرافقه في التأهل منتخب غينيا الإستوائية بتسع نقاط، فيما ودعت تنزانيا بأربع نقاط، وأخيراً ليبيا بثلاث نقاط.

التعادل سيد الموقف بين الجزائر وزامبيا

وفي إطار الجولة نفسها، تعادلت الجزائر مع زامبيا إيجابياً بثلاثية لكل منهما، على أرض الأخير ملعب هيروز الوطني.

افتتح محاربو الصحراء التهديف في الدقيقة 19 عن طريق رشيد غزال، ثم أضاف إسلام سليماني الثاني في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص أصحاب الأرض الفارق من ركلة جزاء، سددها باتسون داكا بنجاح.

مع بداية الشوط الثاني، أدركت زامبيا التعادل عن طريق كلاتوس شاما في الدقيقة 52، وبعدها بدقيقتين، أحرز سليماني الهدف الثالث للخضر.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك داكا التعادل لزامبيا من ركلة جزاء سببت مشادة كلامية بين لاعبي المنتخبين.

هذا الفوز أطاح بزامبيا التي تقبع في المركز الأخير في المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط، فيما ارتفع رصيد الجزائر إلى 11 نقطة، تليها زيمبابوي بثماني نقاط، ثم بوتسوانا بأربع نقاط.