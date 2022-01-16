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تونس تسحق موريتانيا برباعية في كأس أمم إفريقيا

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:14
تونس تقهر موريتانيا برباعية نظيفة
تونس تقهر موريتانيا برباعية نظيفة

حقق منتخب تونس أول انتصاراته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بفوزه على نظيره الموريتاني برباعيةٍ دون رد على ملعب ليمبي لحساب المجموعة السادسة.

تناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كلٌ من حمزة المثلوثي ووهبي الخزري (هدفان)، وسيف الدين الجزيري في الدقائق 4 و 9 و 64 و 66 على التوالي.

تونس ترفع رصيده إلى 3 نقاط

بهذا الفوز، رفع التونسيون رصيدهم إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي رصيد منتخب موريتانيا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي مواجهة أخرى ضمن ذات المجموعة، تعادل منتخب مالي المتصدر بـ 4 نقاط مع نظيره الغامبي صاحب الرصيد ذاته بهدفٍ لمثله.

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