تونس تهزم مصر وتبلغ نهائي كأس العرب 2021

حقق منتخب تونس فوزاً صعباً على نظيره المصري وبهدفٍ دون رد في لقاء نصف النهائي المثير من بطولة كأس العرب 2021 الذي شهده ملعب 974 ليبلغ نسور قرطاج النهائي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في اللحظات الأخيرة حينما سجل عمرو السولية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولم يكن لدى الفراعنة وقت للعودة في النتيجة ليقتنص التونسيون بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب.

واعترض المصريون على توقيت الهدف لأن الحكم احتسب 3 دقائق كوقت بدل ضائع إلا أنه امتد لـ 5 دقائق جاء فيها الهدف.

وسيلاقي المنتخب التونسي في المباراة النهائية بالطرف المنتصر من مواجهة المربع الذهبي الأخرى التي ستجمع منتخب قطر صاحب الضيافة بغريمه الجزائري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.