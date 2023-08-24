توني كروس يثير سخط جماهير الأهلي السعودي بهذا التعليق

أثار اللاعب الألماني توني كروس غضب جماهير النادي الأهلي السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعليقه على صفقة انتقال غابرييل فيغا للدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ سخط الجمهور السعودي على نجم ريال مدريد بعد تعليقه على منشور الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو الذي كان يعلن فيه حسم الأهلي لصفقة غابرييل فيغا قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

توني كروس يسخر من انتقال غابرييل فيغا إلى الأهلي السعودي

علق نجم الريال توني كروس على انتقال غابري فيغا إلى الأهلي السعودي واصفًا الصفقة بـ"الأمر المشين"، خاصة وأن اللاعب لا يزال صغيرًا ويبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو فإن غابرييل فيغا تفصله ساعات قليلة حتى يتم الإعلان رسميًا عنه كلاعب جديد في الأهلي السعودي، وتم تأكيد الأمر من جهة مدرب سيلتا فيغو رافاييل بينيتز.

ونقل رومانو تصريحات بينيتز ورأيه حول هذه الصفقة وانتقال موهبة الفريق غابرييل فيغا، مؤكدًا أنه من الصعب خسارة مثل هكذا لاعب، لكن الأموال التي سيتم دفعها ستساعد النادي الإسباني بتخطي أزمته الاقتصادية.

وتابع بينيتيز أن هذا الانتقال سيغير حياة غابري وعائلته على صعيد إيجابي، مشيرًا أنه لا يزال شابًا وبإمكانه العودة للعب في أووربا، تمامًا مثلما فعل كاراسكو عندما ذهب للصين ومن ثم عاد ولعب في دوري أبطال أوروبا لاحقًا.

واختتم مدرب سيلتا فيغو تصريحاته بحسب ما نقل رومانو قائلًا: "الدوري السعودي ليس مكانًا للاعتزال ثق بي، من المؤكد أنه ليس طبيعيًا أن ترى لاعبًا بسن صغيرة ينتقل إلى هناك، لكن ذلك يحدث بلا شك".