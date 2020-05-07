تياغو آلكانتارا يؤكد ولاءه التام لبايرن ميونيخ

كشفت تقارير أن لاعب خط الوسط تياغو ألكانتارا مدد عقده مع بايرن ميونيخ لفترة غير محددة.

ويعني عدم تحديد فترة زمنية لعقد النجم الإسباني مع النادي الألماني ولاءه التام للفريق الذي خاض معه أفضل أوقاته ويراوده حلم البقاء داخل أسواره حتى نهاية مسيرته.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً مدد عقده مع بايرن والذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2021.

ويدافع تياغو عن ألوان البافاري منذ عام 2013 حين انضم إلى صفوفه قادماً من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

وأحرز لاعب خط الوسط لقب الدوري الألماني ست مرات ولقب مسابقة الكأس ثلاث مرات وسجل 31 هدفاً في 227 مباراة.

وعمد بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية إلى تمديد عقود عدد من لاعبيه في الفترة الأخيرة مثل المدرب هانسي فليك والمهاجم توماس مولر وذلك حتى عام 2023.

ويقف البعض عند رأي المدرب بيب غوارديولا قبل سنوات لتأكيد تمسكه بعقد بايرن مع آلكانتارا ليعود اللاعب إلى عمله تحت قيادة المدرب الذي سبق له أن أشرف عليه في برشلونة.

وفي 2013، تولى غوارديولا تدريب بايرن خلفاً ليوب هاينكيس وبدأ تياغو مسيرته مع الفريق في نفس الموسم.

ويحظى تياغو بأهمية بالغة في بايرن خاصة بعد التطور الملحوظ في مستواه تحت قيادة فليك.

أكد النجم الإسباني أنه لا يمانع في الاستمرار مع بايرن حتى نهاية مسيرته.

ومن المؤكد أن فليك لن يجد عبارة مثل غوارديولا يعبر بها عن تمسكه الشديد باللاعب، لكن يمكن التعرف على ما لديه من استحسان لتياغو بمجرد ذكر اسم الإسباني. وقال فليك “في تياغو، يمكن أن ترى لاعباً رائعاً من طراز خاص”.

وأشارت تقارير في 2016 إلى أن غوارديولا طلب من مانشستر سيتي ضم تياغو بصفته عنصراً مهماً في خطط المدرب الإسباني، لكن مساعيه لم تنجح هذه المرة خاصة وأن بايرن كان قد مدد عقد اللاعب.

وتوضح كل المؤشرات أن التعاون بين بايرن وتياغو سيمتد لسنوات قادمة وأن النادي قد يقدم عقداً جديداً إلى اللاعب حتى 2023.

وقال تياغو في مقابلة نشرتها صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية: “سيكون نادياً رائعاً أنهي فيه مسيرتي”.

لكنه أكد أن هذا لا يتوقف على رغبته هو فقط في إشارة إلى أن هذا يجب أن يكون برغبة مشتركة من الطرفين.

ويثق هربرت هاينر رئيس بايرن بأن تمديد العقد سيحصل في المستقبل القريب.

يرى فليك أن استمرار تياغو مع الفريق حتى 2023 يعني استكماله لعقد من الزمان في صفوف الفريق وهو ما يمثل خطة جيدة للنادي.

وشهد مستوى تياغو تطوراً مدهشاً خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق تحت قيادة فليك.

وقال المدرب “لم يلعب بهذا الشكل الجيد من قبل، كان رائعاً منذ العطلة الشتوية”.

وأصبح تياغو مجدداً عنصراً حاسماً في أداء بايرن، قبل توقف منافسات الدوري الألماني في مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشكل تياغو ثنائياً رائعاً في خط وسط الفريق مع يوشوا كيميتش (25 عاماً).