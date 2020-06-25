تياغو آلكانتارا يصدم بايرن ميونيخ

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا تياغو آلكانتارا يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري ملمحة إلى اهتمام ليفربول بضمه.

وينتهي عقد آلكانتارا (29 عاماً) مع النادي البافاري الموسم المقبل وقد توج معه بلقب الدوري سبع مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادماً من برشلونة عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقه والبالغ 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن بايرن ميونيخ عرض على آلكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع لأنه يريد الانضمام إلى نادٍ كبير آخر.

وأوضحت بيلد أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لنجم الوسط كون المدرب يورغن كلوب معروف بإعجابه بالدولي الإسباني الموهوب فنياً.

ويغيب آلكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسياً في خط وسط النادي البافاري.

مع ذلك، لن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن تياغو الذي يعتبر أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

وقال عنه مدربه هانسي فليك مؤخراً “إنه موهبة استثنائية. أريده أن يبقى”.

ويحمل تياغو أيضاً الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وقد فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافاً لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.