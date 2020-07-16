تياغو آلكانتارا يصر على الانتقال إلى ليفربول

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن بايرن ميونيخ غير معجب بموقف تياغو آلكانتارا والذي يريد مغادرة النادي البافاري.

كان عمالقة بافاريا يأملون في بقاء لاعب الوسط الإسباني، وقاموا بالدخول في مفاوضات معه لتمديد عقده وحصوله على أربع سنوات إضافية، رغم أن النادي في البداية عرض عليه التجديد لـ 3 مواسم فقط مع وجود خيار لإضافة موسم رابع.

لكن يبدو أن آلكانتارا يريد تجربة تحدٍ جديد في كرة القدم العالمية وخصوصاً مع ليفربول الذي أبدى الاهتمام بالتعاقد مع نجم برشلونة السابق.

ومن المتوقع أن يطلب النادي الألماني ما لا يقل عن 36 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدمات آلكانتارا والذي سينتهي عقده نهاية الموسم القادم.

مع ذلك فإن ليفربول والمدرب يورغن كلوب غير مستعد إلا لدفع نصف هذا المبلغ، وفقاً لصحيفة بيلد كذلك فإن النادي الإحمر سيقدم عرضاً بقيمة 18 مليون جنيه فقط.

في الوقت ذاته، قام تياغو بعرض منزله في ميونيخ للبيع وهذا يدل أنه اتخذ قراراً بعدم مواصلة مسيرته مع بطل الدوري الألماني، والذي يلعب له منذ موسم 2013-2014 وحقق معه 7 ألقاب متتالية على مستوى البوندسليغا إضافة إلى كأس العالم للأندية و7 ألقاب محلية أخرى.