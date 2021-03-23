تياغو: أحترم ريال مدريد وراموس سيكون خصمي بعد التوقف الدولي

أكد تياغو آلكانتارا نجم منتخب إسبانيا وليفربول صعوبة مواجهة الريدز القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد ضمن ربع النهائي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لاعب الوسط لصحيفة "آس"، وشدد خلالها على احترامه لريال مدريد ولمواطنه قائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس.

وقال تياغو: "بعد أيام سأواجه راموس في دوري أبطال أوروبا، الآن هو زميلي وأنا أحب ذلك، لكن حينها سيكون خصمي.

"الحديث عن انضمامي لريال مدريد كان قبل سنوات ولا أذكر ما حدث وقتها، أنا الآن مع فريق آخر، ولا شيء سيتغير.

"عندما علمنا بمواجهة ريال مدريد احترمناهم للغاية، واحترمنا البطولة التي نشارك فيها والدور الذي سنواجههم فيه.

"عندما نواجه ريال مدريد سيكون ذلك بالكثير من الاحترام، لديهم فريق مذهل، وسنواجههم في بطولة رائعة".

يذكر أن ريال مدريد سيستضيف ليفربول في إسبانيا بالسادس من الشهر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 14 من الشهر نفسه.