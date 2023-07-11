تياغو ألكانتارا يقترب من توديع ليفربول

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن دخول نجم وسط نادي ليفربول تياغو ألكانتارا في مفاوضات رسمية مع نادي غلطة سراي التركي للانضمام إليهم خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن هناك ثقة كبيرة بالنسبة لنادي غلطة سراي بأن تياغو جاهز حاليًا للانتقال واللعب في الدوري التركي بعد أن قضى عدة مواسم مع الريدز قدم خلالها كل ما لديه من فنيات ومهارات ساعدت الفريق على تحقيق البطولات والألقاب المهمة.

تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن ليفربول

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإن وكلاء أعمال تياغو ألكانتارا عقدوا عدة اجتماعات مع الجهات الرسمية الممثلة لنادي غلطة سراي التركي، كما أن رئيس النادي التركي إيردن تيمور كان متواجدًا في إنجلترا الأسبوع الماضي للتحدث مع اللاعب الإسباني شخصيًا.

وبالفعل، قدم نادي غلطة سراي عرضًا رسميًا على طاولة ليفربول لضم ألكانتارا خلال الصيف، وتشير بعض التقارير أن النادي الإنجليزي قبل العرض ومستعد لاستكمال بقية الإجراءات.

يشار إلى أن صاحب الـ32 عامًا تياغو ألكانتارا عانى خلال فترته الأخيرة مع ليفربول من عدة إصابات منعته من التألق في الأنفيلد، وآخرها كان الموسم الماضي، حيث أدت الإصابة إلى انتهاء الموسم لديه مبكرًا جدًا وظل حبيسًا لدكة يورغن كلوب.