تياغو: بقاء نيمار في باريس يساعدنا على تحقيق الحلم

أعرب تياغو سيلفا، مدافع المنتخب البرازيلي، عن سعادته باستمرار مواطنه وزميله نيمار في باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وارتبط اسم المهاجم المثير للجدل بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، وحاول الضغط على إدارة ناديه، لكن جميع محاولاته فشلت، في ظل المطالب المادية الباهظة لبي إس جي.

وقال سيلفا، عقب التعادل ودياً مع كولومبيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن سعداء باستمرار نيمار، ليساعدنا على تحقيق هدفنا الكبير الذي يعرفه الجميع بالفعل، وهو دوري الأبطال، لكن دون أي ضغوطات.

"يعلم الجميع أننا نسعى دائماً لوجود لاعبين عظماء، وإذا رحل نيمار لكانت خسارة كبيرة لنا، وأشكر الله على بقائه.

"أثبت نيمار في المباراة أنه لاعب عظيم ومهم بعد 3 أشهر من الغياب، أعتقد أنه أثبت جاهزيته لمباراة الثلاثاء، وبعدها سيكون مستعداً للعب معنا في سان جيرمان".

وتألق نيمار في المباراة ضد كولومبيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، حيث صنع الهدف الأول لكاسيميرو، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 58.