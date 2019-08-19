تياغو سيلفا: أشعر أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان

يشعر تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان بأن زميله نيمار دا سيلفا سيستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها البرازيلي عقب الخسارة أمام رين بهدفٍ لاثنين ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، وأكد خلالها أنه يشعر بأن نيمار سيستمر في النهاية رغم كل ما يحدث.

وقال سيلفا: "من الصعب معرفة ما إذا كان الفريق يفتقد نيمار، غاب ميسي عن أول مباراة لبرشلونة أيضاً، ونيمار لديه أقدام تصنع العجائب مثل (ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو.

"بالتأكيد نفتقد وجود نيمار، أتمنى أن يستمر معنا في النهاية، إنه شخص مذهل ولاعب لا خلاف عليه بالنسبة لنا.

"علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات، لا نعرف ما سيحدث لكني أشعر أنه سيستمر معنا".

واختتم تصريحاته: "لا أتحدث معه كثيراً في هذا الأمر، حالياً كل شيء بينه هو والنادي، نيمار لاعب مؤثر بالنسبة لنا، لكن عليه أن يكون سعيداً، سيقرر هو مستقبله، لا يمكننا التدخل في هذه المرحلة، لكننا نتمنى استمراره، فبوجوده نحن أكثر قوة".

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن برشلونة عاد للمفاوضات لضم نيمار رغم رحيل فيليبي كوتينيو الذي كان أحد أضلاع المفاوضات الأساسية.