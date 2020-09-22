تياغو سيلفا: جئت للفوز بالبطولات مع تشيلسي

رفع تياغو سيلفا، مدافع تشيلسي، راية التحدى عقب تعرض فريقه للخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الدولي البرازيلي القادم حديثاً للبلوز من باريس سان جيرمان، أكد أنه سيقاتل من أجل تحسين الخط الدفاعي، وحصد البطولات معه.

يذكر أن تشيلسي لم يقدم مستويات مقنعة حتى الآن رغم تدعيم صفوفه بعدة لاعبين مميزين مثل تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، والمصاب حالياً حكيم زياش، إضافة لسيلفا.