تياغو سيلفا وتوخيل يحتفلان بلقب الأبطال بعد خيبة العام الماضي

احتفل الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي بلقبه الأول في دوري الأبطال بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" أمس، جمعته مع المدافع تياغو سيلفا لتعكس مسيرة موسمين.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال الذي جرى على ملعب دو دراغاو في البرتغال بهدفٍ دون رد سجله كاي هافيرتس قبل نهاية الشوط الأول.

تياغو سيلفا وتوماس توخيل ما بين باريس ولندن

وجمع الألماني في الصورة لقطتين، الأولى عناقه للبرازيلي تياغو سيلفا عندما خسرا اللقب الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، والثانية للاثنين معاً في المشهد نفسه لكن هذه المرة فرحين باللقب.

وبعد رحيل سيلفا إلى تشيلسي في بداية الموسم، لحق به المدرب في يناير الماضي ليحققا ما عجزا عنه الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ.

وعلق توخيل على الصورة: “لا نستسلم أبداً”.