تياغو سيلفا يفكر في الاعتزال بميلان

عاد النجم تياغو سيلفا للتفكير مجدداً في العودة إلى ميلان من أجل خوض موسم أو اثنين معه ثم إعلان الاعتزال بعد فترة طويلة قضاها في باريس سان جيرمان.

ويرى الدولي البرازيلي المنتقل إلى الباريسي عام 2012 أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له رفقة منتخب بلاده، وقد قرر الاستمرار بعده لموسم أخير مع ميلان إن سنحت الفرصة أن أن يعتزل كرة القدم.

يذكر أن مسؤولي ميلان لا يمانعون الفكرة في ظل رغبتهم في إعادة عدة أسماء تمتلك الخبرة وتقود الروسونيري خلال الفترة القادمة.