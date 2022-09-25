تيافو يقود فريق العالم للفوز بـ كأس ليفر للمرة الأولى

قاد الأميركي فرانسيس تيافو فريق العالم للظفر بلقب بطولة كأس ليفر للمرة الأولى بعد فوزه اليوم الأحد على غريمه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من فريق أوروبا بطريقة دراماتيكية.

وحرم الأميركي الأسطورة السويسرية روجر فيدرر من تتويج مسيرته التاريخية بلقبٍ أخير.

وتفوق تيافو على غريمه بواقع 1-6، 7-6 (13-11)، 10-8 في المواجهة الحاسمة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أو 2 آرينا" في لندن.

فريق العالم يظفر بلقب كأس ليفر للمرة الأولى

فاز فريق العالم الذي يدربه الأسطورة الأميركية جون ماكنرو بمجموع عام 13-8 على فريق أوروبا، وهو اللقب الأول بعد هيمنة أوروبية على النسخ الأربع السابقة.

وكان فيدرر يمني النفس في أن يفوز الأوروبيون باللقب للمرة الخامسة على التوالي، لكن تألق تيافو البالغ من العمر 24 عاماً حال دون ذلك في نهاية المطاف.