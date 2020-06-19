تيباس: الدوري الإسباني لا يفتقد رونالدو

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإٍسباني “لا ليغا”، أن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لم يؤثر على توهج وقوة البطولة، بعكس ما إذا كان الأمر يتعلق بليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي وصفه بالأيقونة التاريخية والأفضل في عالم كرة القدم على الإطلاق.

وعلى الرغم من المواسم الثمانية التي أمضاها البرتغالي مع ريال مدريد، وصراعه الشرس مع ميسي على الألقاب الفردية، أكد تيباس في مقابلة مع إذاعة “راك 1” الإٍسبانية، أن مغادرة رونالدو، أحد أفضل اللاعبين في العالم، لم تترك أي فراغ يذكر، رغم أنها أزعجت المدريديين كثيراً.

وأضاف في لقاء نشرت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أمس مقتطفات منه، أن الدوري الإسباني كان يعد نفسه منذ أعوام ليكون علامة مميزة أكبر من اللاعبين، ونجوميتهم، التي لا تلبث أن تخفت أو ترحل.

أما بالنسبة لميسي فإن الأمر يختلف: “ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ونحن محظوظون جداً أنه يلعب معنا وخروجه سيكون ملاحظاً، ميسي هو أيقونة تاريخ كرة القدم الإسبانية”.

وما زال ريال مدريد يعاني في تغطية الفراغ الذي خلفه رونالدو (35 عاماً) الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإيدين هازارد لاحقته الإصابات، بينما لم يستطع كريم بنزيمة وغاريث بايل تقديم المطلوب.