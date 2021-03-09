  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تيباس: الدوري الإسباني مستعد مادياً لرحيل ميسي عن برشلونة

تيباس: الدوري الإسباني مستعد مادياً لرحيل ميسي عن برشلونة

منشور 09 آذار / مارس 2021 - 09:43
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمشجعين أن البطولة "مستعدة" لإمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الصيف القادم.

ومع تداعيات جائحة كورونا وتراكم الديون على البارسا بالذات والتي وصلت إلى 1.2 مليون يورو، تبدو فكرة رحيل "ليو" مخيفة لمتابعي الدوري الإسباني بشكلٍ عام والفريق الكتالوني بشكلٍ خاص.

لكن تيباس يؤمن بأن البطولة في وضعية مستقرة مادياً وقادرة على تفادي أية أضرار ناجمة عن رحيل نجم من عيار ميسي.

يذكر أن الدولي الأرجنتيني ارتبط مراراً بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وإلى إنتر ميلان بدرجة أقل.

كلمات دالة:ليونيل ميسيبرشلونةخافيير تيباسمانشستر سيتيباريس سان جيرمان

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...