تيباس: الدوري الإسباني مستعد مادياً لرحيل ميسي عن برشلونة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمشجعين أن البطولة "مستعدة" لإمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الصيف القادم.

ومع تداعيات جائحة كورونا وتراكم الديون على البارسا بالذات والتي وصلت إلى 1.2 مليون يورو، تبدو فكرة رحيل "ليو" مخيفة لمتابعي الدوري الإسباني بشكلٍ عام والفريق الكتالوني بشكلٍ خاص.

لكن تيباس يؤمن بأن البطولة في وضعية مستقرة مادياً وقادرة على تفادي أية أضرار ناجمة عن رحيل نجم من عيار ميسي.

يذكر أن الدولي الأرجنتيني ارتبط مراراً بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وإلى إنتر ميلان بدرجة أقل.