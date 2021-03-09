تيباس: انتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد صعب

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني أن انتقال محمد صلاح نجم ليفربول للدوري الإسباني وتحديداً لريال مدريد أو برشلونة سيكون صعباً نظراً لقيمته الضخمة، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة مالية ضخمة بسبب كورونا.

وأضاف تيباس، في تصريحات تلفزيونية: « أعتقد ان انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة سيكون صعباً الصيف القادم، سيكون صعباً عليه أن يترك إنجلترا أيضاً لأنه لن يجد أموالاً كافية، خسرنا 2 مليار يورو في الفترة التي غابت عنها الجماهير عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، لم نكن نتوقع أن نخوض هذا العدد من اللقاءات بدون حضورهم.

«أتمنى أن ينتقل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة يوماً ما، لكني أعتقد أن الوضع المادي الصعب حالياً للفريقين يصعب من الصفقة في الفترة الحالية.

«الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة ورحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو، كما أننا ندرس عودة الجماهير إذا استمر معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا».