تيباس: برشلونة كان قادراً على تسجيل ميسي

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه كان مستعداً لتسجيل نجم برشلونة ليونيل ميسي في كشوفات الليغا.

وكشفت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن أحد أسباب فشل تجديد عقد الهداف الأرجنتيني كان رفض البارسا قبول الاتفاقية التي تمت بين الرابطة وصندوق سي في سي التي قدمها تيباس لجوان لابورتا على مأدوبة عشاء في الـ 14 من الشهر الماضي.

وضخت الاتفاقية مبلغ 2.7 مليار يورو من الاستثمارات في الليغا، وكان بالإمكان تخصيص ما نسبته 15% منها على التعاقدات الجديدة والرواتب.

وكان ذلك يعني أن برشلونة سيحصل على 40 مليون يورو إضافية، أي أن تيباس كان سيدعم توقيع وتسجيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

لابورتا رفض المخاطرة بمستقبل برشلونة من أجل ميسي

لكن لابورتا صرح يوم الجمعة أنه لا يريد رهن مستقبل النادي على المدى البعيد لضمان بقاء لاعب واحد.

وأكد تيباس أن رئيس برشلونة كان متحمساً للغاية لدى سماعه بطبيعة الاتفاقية عندما اجتمع الاثنان سوياً الشهر الماضي.