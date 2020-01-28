تيباس: برشلونة وريال مدريد ضدي

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن استيائه من قلة الدعم الذي يتلقاه من العملاقين برشلونة وريال مدريد، كما عبر عن رغبته في عودة نيمار دا سيلفا لليغا من جديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها تيباس وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور منها غياب دعم برشلونة وريال مدريد له وعلاقته بالناديين وموقفه من استغلال ملعب كامب ناو في القضايا السياسية.

وقال تيباس: "في الليغا لا يدعمني برشلونة وريال مدريد، ولا يحبون تواجدي في منصب رئيس الرابطة لكنهما في النهاية يتعاونان معي بشكل كامل.

"لدي وجهة نظر مغايرة تماماً لوجهة نظر فلورنتينو بيريز فيما يخص الليغا، نريد أن نعطي بطولتنا الأهمية، بينما هو يريد أن يمنح الأهمية لدوري السوبر.

"بيريز يطالب تقريباً بالاستقلال التام عن الليغا، لم أتحدث معه منذ أكثر من عامين، الوضع نفسه بالنسبة لجوسيب ماريا بارتوميو الذي لم أتحدث معه منذ خمسة أو ستة أشهر.

"لا أحب استغلال ملعب كامب ناو من أجل القضايا السياسية مثل الاستقلال، كما أرفض لو كان ذلك الاستغلال في صالح حزب فوكس - الحزب السياسي الذي يدعمه - بالرغم من أني لا أغير الأيديولوجية الخاصة بي".

وتطرق في تصريحاته للحديث عن تقنية الفيديو: "لا يوجد توحيد للمعايير الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو، كما أنها تتدخل بشكل زائد وهذه الأمور تتسبب في زيادة التوتر المصاحب لها.

"أود أن أرى نيمار في الدوري الإسباني الموسم المقبل، إضافة لجوسيب جوارديولا لأنه واحد من أعظم المدربين في العالم".

يذكر أن تيباس كانت له تصريحات صحفية سابقة أثناء رحيل نيمار كان قد أكد خلالها على رغبته باستمرار البرازيلي في الليغا.