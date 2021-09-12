تيباس: بقاء ميسي مع برشلونة كان ممكناً

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه كان بالإمكان تفادي رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن برشلونة.

وانتقل "ليو" إلى باريس سان جيرمان بصورة مفاجئة بعد انتهاء عقده مع البارسا، وفشل النادي الكتالوني في تجديده.

وشدد تيباس على أن الهداف المخضرم غادر إسبانيا بطريقة لا يستحقها نظراً لمكانته الكبيرة في تاريخ ناديه وبطولة الليغا.

ماذا قال تيباس عن رحيل ميسي ؟

وقال رئيس الرابطة: "ربما كان رحيله مؤلماً لأني اعتبره الأفضل في التاريخ، لم يستحق ما حصل، ليس فقط بالنسبة للبارسا وإنما للدوري الإسباني بشكلٍ عام.

"تناقشت مع (جوان) لابورتا بشكل شخصي، وعبر الهاتف، ومع لجنة الإدارة، تم البحث عن الحلول.

"لم يكن قرار برشلونة بالتخلي عنه اقتصادياً، وهذا أمر أعرفه بالتأكيد."