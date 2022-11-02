تيباس: كرة القدم افتقدت ميسي منذ انتقاله للدوري الفرنسي

وجه خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني انتقاداً لاذعاً لبطولة الدوري الفرنسي "الأقل شعبية" مستشهداً بانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي.

ورحل "ليو" عن صفوف برشلونة بشكلٍ مفاجىء بعد عجز النادي الكتالوني عن تجديد عقده، لينتقل مباشرة إلى فريق العاصمة الفرنسية الذي يخوض معه حالياً الموسم الثاني.

ورغم تألق الهداف المخضرم في صفوف سان جيرمان هذا الموسم وتسجيله 12 هدفاً وصناعة 13 هدفاً في 17 مباراة بجميع المنافسات، إلا أن تيباس فضل توجيه الانتقادات لبطولة الدوري الفرنسي وفرقها.

تيباس ينتقد انتقال ميسي إلى فرنسا

قال رئيس الليغا في تصريحات نقلها موقع "90min": "أعتقد أن كرة القدم بأسرها تفتقد ميسي، ليس فقط في الدوري الإسباني، وذلك لأن الدوري الفرنسي لا يحظى بمكانة كبيرة.

"بغض النظر عن وجوده في باريس سان جيرمان، إلا أني أظن أنه لا يحظى بنفس قدر المتابعة الذي كان يتمتع به في برشلونة."