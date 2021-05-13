تيباس: مشروع دوري السوبر مات

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يمكن أن يظل سلبياً في مواجهة مشروع دوري السوبر، متفادياً التعليق على عقوبات محتملة ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وكان 12 نادياً قد قدموا مشروعاً في 21 أبريل الماضي، بينهم ثلاثة من إسبانيا، لإقامة مسابقة دوري السوبر لمنافسة دوري أبطال أوروبا، بيد أن المشروع أجهض بعد 48 ساعة من الإعلان عنه بعد انسحاب تسعة أندية بسبب الاحتجاج الدولي والرفض السياسي وحملة الجماهير ضدها.

ولا تزال أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تدافع عن المشروع الجديد حيث قال تيباس خلال حوار مع وسائل الإعلام "لا أعرف قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكن يجب ألا يظل الاتحاد سلبياً في مواجهة ما حدث، على غرار رابطة الدوري الإسباني التي لن تبقى سلبية".

وأعلن يويفا سلسلة من العقوبات، خاصة المالية، ذات نطاق محدود إلى حد ما، ضد الأندية التسعة التي أعلنت انسحابها، بعد اتفاق مع الأخيرة التي "اعتذرت واعترفت بخطئها".

وبخصوص الأندية الثلاثة المتمردة المتبقية، أعلن يويفا أنه يحتفظ "بالحق في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة ضد الأندية التي رفضت حتى الآن التخلي عن" مشروعها الخاص.

وأعلن غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين الماضي أن يوفنتوس لا يمكنه المشاركة في الدوري الإيطالي الموسم القادم إذا بقي بين المؤيدين لمشروع دوري السوبر.

وقال تيباس: "في إسبانيا، ليست لدينا سلطة فرض عقوبة لهذا السبب ولكن من الواضح أنه يجب علينا وضع آليات وقائية تهدف إلى منع حدوث مثل هذه الأشياء مرة أخرى".

وأضاف أن دوري السوبر كان "سيقلل من حقوق البث لكرة القدم الإسبانية بما لا يقل عن مليار يورو".

وتابع أن هذا المشروع "مات لأنه لا يمكن أن يكون هناك دوري سوبر دون أندية إنجليزية، لكنهم لن يحاولوا مرة أخرى لفترة طويلة".