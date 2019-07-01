تيباس: نيمار مثال سيء ولا أريده في الدوري الإسباني

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني فكرة عودة نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري المحلي من جديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها تيباس لصالح "أوندا سيرو" وأكد خلالها أن البرازيلي لا يمكن أن يكون مثلاً أعلى لأي شخص، وأن وجوده سيضر بقيم الدوري الإسباني.

وقال تيباس: "أفضل ألا يعود نيمار لبرشلونة، أردنا دوماً تواجد اللاعبين العظماء في الدوري الإسباني، لكن في حالة نيمار فتصرفاته ليست جيدة من أجل بطولتنا.

"عملنا بشكل كبير في الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على قيم الدوري الإسباني، ولا نريد أن نغير هذه الصورة لأي سبب ممكن.

"يمكن لنيمار أن يكون لاعباً عظيماً، لكن التصرفات التي يقوم بها هامة للغاية عندما يتعلق الأمر بالقيم التي نتوارثها في بطولتنا.

"لو لم تكن تصرفات نيمار مضبوطة خارج الملعب فلا أفضل أن يعود للدوري الإسباني، لأنه لن يكون مثالاً جيداً للجميع".

يذكر أن العديد من التقارير أشارت لإمكانية انضمام نيمار لبرشلونة أو ريال مدريد هذا الصيف عقب خلافاته الأخيرة مع إدارة باريس سان جيرمان.