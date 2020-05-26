تيباس يتمنى استئناف الدوري الإسباني بديربي إشبيلية

أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس عن أمله في عودة عجلة الليغا إلى الدوران بديربي إشبيلية الخميس 11 يونيو المقبل.

وقال تيباس في تصريح لقناة «موفيستار بلوس» أنه بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر بعودة منافسات الدوري اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو: «هناك إمكانية بأن تكون أول مباراة في الليغا الخميس 11 يونيو».

وأضاف تيباس الذي كان حدد سابقاً 12 يونيو موعداً لاستئناف المنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد «نأمل في أي يكون الاستئناف بدربي إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية» في تمام الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (20.00 ت غ).

وأوضح أن هذه المباراة: «ستكون تكريماً لعودة الليغا وكذلك لما حدث سابقاً».

وتابع: «لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فاستئناف الدوري سيكون في 12 أو 13 أو 14 من الشهر المقبل»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي «بداية الأسبوع المقبل»، مثل برمجة المراحل الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية.

واستأنفت الأندية الإسبانية تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع.

وقال: «المجموعات الكاملة، أعتقد أنها ستكون الاثنين المقبل، داعياً إلى: «توخي الحذر الشديد».