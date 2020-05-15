تيباس يدعو إلى خفض رواتب اللاعبين الموسم المقبل

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن اعتقاده بأن أندية دوري الدرجة الأولى في إسبانيا يجب أن تقلص رواتب لاعبيها الموسم المقبل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها كرة القدم نتيجة أزمة كورونا.

وفي تعليق عبر الفيديو قال تيباس “ليس هناك خيار غير ذلك”. وكانت هناك حدود قصوى للرواتب في إسبانيا خلال فترة سابقة وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم موكلاً بتحديدها لكل الفرق في كل موسم.

وعلى سبيل المثال سُمح لبرشلونة بالإنفاق بحد أقصى 670 مليون يورو مقابل 640 مليون يورو لريال مدريد.

وحذر تيباس قائلاً “يجب أن تكون واقعياً.. الأندية يجب ألا تحلم”.

وأشار إلى أن سوق انتقالات اللاعبين لن تسمح بصفقات “تفوق القدرات المالية للأندية” وأن الأندية “يجب أن تراهن بشكل أكبر على اللاعبين الشبان الموجودين فيها”.

وطبقاً لخطط رابطة الدوري سيستأنف كل من دوري الدرجتين الأولى والثانية نشاطه في 12 يونيو المقبل.

وتوجد الكثير من الأموال على المحك؛ ففي حالة إلغاء فعاليات الموسم المتوقف حالياً بسبب أزمة كورونا ستبلغ الخسائر نحو مليار يورو، وفي حال استئناف المسابقة ستتقلص الخسائر إلى نحو 300 مليون يورو.