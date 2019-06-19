تيتي: أتفهم غضب جماهير البرازيل

أبدى تيتي، مدرب منتخب البرازيل تفهمه لصافرات الاستهجان وغضب الجمهور من أداء الفريق بعد التعادل السلبي مع نظيره الفنزويلي في كوبا أميركا 2019، كما دافع عن تقنية حكم الفيديو.

ونجحت فنزويلا بالخروج بنقطة التعادل الأربعاء في مواجهة شهدت إلغاء هدفين للبرازيل وعدم احتساب ركلة جزاء بعد رجوع الحكم للفيديو.

وقال تيتي: "حكم الفيديو كان عادلاً وأنا راضٍ عن الأداء، لو كنت مدرب الخصم كنت سأكون سعيداً بما حدث.

"أتفهم صافرات الاستهجان، الجمهور يريد الأهداف، اللاعبون يجب أن يتحملوا الضغط، لاعب بحجم فيرناندينيو متواجد ضمن تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي يجب أن يملك الخصائص للتعامل مع الأمر".

واستمر: "أنا قلق نعم، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الخصم، لا فائدة من تغيير أسلوب اللعب، قلت للاعبين في الشوط الثاني استمروا في التمرير ومهاجمة المساحات، يجب أن نتعلم اللعب تحت الضغط".

ورد تيتي ساخراً على الانتقادات الموجهة لتغييراته: "لا أملك المعرفة، لست بالشخص الذي يخرج مدافع ويشرك لاعب وسط، أنا ضعيف في مثل هذه الأمور، ولا أتوقع السحر من اللاعبين عند دخولهم".

البرازيل ستختتم مبارياتها مع بيرو في الجولة الثالثة، وستبحث عن الانتصار للحصول على صدارة المجموعة وتفادي الحسابات المعقدة.