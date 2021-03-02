تيتي: نيمار نضج كثيراً مع سان جيرمان مقارنة ببرشلونة

أكد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تحسن كثيراً منذ انتقاله للفريق الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمي (فيفا)، وأكد خلالها أن أسلحة نيمار الهجومية تنوعت وكثرت.

وقال تيتي: "نضج نيمار كثيراً مقارنة بما كان عليه في برشلونة، في بدايتي مع المنتخب كان من النوعية التي تتواجد على الجناح كثيراً وينفذ المهارات ويسجل الأهداف.

"كان يتمتع بالكثير من السرعة، ولديه قدرة على اللعب الفردي بالكثير من الإمكانيات المذهلة.

"نجح الآن في توسيع رقعة تواجده في الملعب، وأصبح يسجل المزيد من الأهداف ويصنع اللعب لزملائه.

"نستطيع أن نطلق على نيمار الآن لقب القوس والسهم، فهو يبدأ الفرص وينهيها، لقد زاد من ترسانته".

أرقام نيمار مع برشلونة

انضم نيمار لبرشلونة قادماً من سانتوس مقابل 57 مليون يورو في صيف 2013 بعد صراع مع ريال مدريد.

وشكل النجم البرازيلي ثلاثي مميزاً مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في البارسا وكانت أرقامه مذهلة في كل موسم تواجد فيه مع الفريق.

شارك نيمار في 186 مباراة بجميع البطولات رفقة برشلونة، سجل خلالها 105 أهداف وصنع 76 وفاز بالعديد من الألقاب بين الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

أرقام نيمار مع باريس سان جيرمان

انضم البرازيلي للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الخاص بعقده، وهو ما جعله الأغلى في العالم منذ 2017 وحتى الآن.

شارك نيمار في 103 مباريات مع باريس سان جيرمان حتى الآن، سجل خلالها 83 هدفاً وصنع 47 في جميع البطولات.

وحقق نيمار الكثير من البطولات مع الباريسي، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة من بايرن ميونيخ بهدف نظيف.