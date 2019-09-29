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تير شتيغين: سعيد بصناعة أول هدف في مسيرتي

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2019 - 05:39
مارك أندريه تير شتيغين
مارك أندريه تير شتيغين

أبدى مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة، سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الانتصار بثنائية نظيفة على خيتافي ضمن منافسات المرحلة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

وصنع الدولي الألماني الهدف الأول لزميله لويس سواريز بتمريرة طويلة، ليكون أول حارس مرمى يصنع هدفاً لبرشلونة في الدوري خلال القرن الحادي والعشرين.

وقال تير شتيغين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كان هدفنا تحقيق الفوز خارج الديار، لم يكن من السهل اللعب هنا، أنا سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث.

"الشيء المهم هو أننا كفريق واحد نظهر بشكل جيد، والخصم لم يصنع الكثير من الفرص، حققنا خطوة للأمام، يجب أن نتجنب استقبال الأهداف.

"في بعض اللحظات يتوجب علينا الاستفادة من خبراتنا، وهو أمر مهم للغاية، نلعب كل 3 أو 4 أيام، وفي النهاية نكون معاً ونعرف كيف ندافع، فشلنا في ذلك سابقاً لكننا تحسنا".

واختتم بالحديث عن صناعته لهدف سواريز بالقول: "رأيته، كان الوقت مناسباً للتمرير، سجل سواريز الهدف بشكل رائع، أنا لم أصنع أي هدف من قبل، سعيد لأني ساعدت الفريق".

Via SyndiGate.info


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