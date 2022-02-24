تير شتيغين: نستمتع بوقتنا مع تشافي

يدخل الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة مواجهة الليلة أمام نابولي في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل الطرفان في مواجهة الذهاب بهدفٍ لمثله على ملعب كامب ناو.

وقال تير شتيغين: "تشافي مدرب لديه أفكار واضحة يسعى لترسيخها في الفريق، نحن نستمتع بوقتنا في ظل وجوده، وهذا سيقود إلى نتائج جيدة بالتأكيد.

"واجهنا خصماً من أفضل الفرق في مواجهة الذهاب، لديهم حارس استثنائي، لا توجد مباراة سهلة، المباريات صعبة في الدوري الأوروبي والدوري الإسباني."

يذكر أن البارسا يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال بيتيس ثالث الترتيب.