تير شتيغين يتمسك بالبقاء في برشلونة

يبدو أن الحارس مارك أندريه تير شتيغين متمسك بالبقاء في برشلونة حتى نهاية عقده، على عكس التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل.

ووفقاً للصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز، فإن الدولي الألماني الذي يرتبط بعقد مع البارسا يمتد حتى يونيو 2022، يضع كامل تركيزه على الاستمرار في حماية عرين فريقه ولا يفكر في الرحيل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات تير شتيغين، وأبرزها بايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويحتوي عقد تير شتيغين شرطاً جزائياً بقيمة 180 مليون يورو، وهو ما يقف حائلاً حتى الآن أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه.