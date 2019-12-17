تير شتيغين يثير قلق برشلونة بشأن مستقبله

أثار النجم مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة القلق النادي وأنصاره بشأن مستقبله.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الألماني لموقع "جول" و"دازن" وأكد خلالها أن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم.

وقال تير شتيغين: "في كرة القدم لا يمكنك أبداً أن تعرف ما سيحدث، أريد أن أجعل النادي والجماهير سعداء وأن أترك بصمتي هنا".

وتطرق الحارس المتألق للحديث عن الكلاسيكو، فقال: "دائماً ما نتطلع لمثل هذه المباريات التي تجعل الجميع متحمساً، ريال مدريد خصم قوي للغاية ومواجهته تكون خطرة.

"وقع ريال مدريد في نفس المشاكل التي مررنا بها بداية الموسم، أصبح الدوري الإسباني أكثر قوة بشكل خاص على المستوى البدني ومثل هذه المباريات لم تصبح ببساطة من الزمن الماضي".

واسترجع الألماني ذكريات أول كلاسيكو له: "لم أخض تلك المباراة وكنت غاضباً للغاية لأني أردت المشاركة في جميع المباريات، لكني تطورت كثيراً منذ ذلك اليوم".

يذكر أن تير شتيغين انضم لبرشلونة في صيف 2014 ويستمر عقده مع الفريق الكتالوني حتى نهاية موسم 2021-2022.