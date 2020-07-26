تير شتيغين يثير قلق برشلونة

يعاني مارك أندريه تير شتيغين، من جديد، من آلام أوتار الساق اليمنى، وذلك بعد أن خضع بداية الموسم الحالي لعلاج طبيعي لإيجاد حل لهذه الآلام، مما أثار القلق داخل كامب ناو.

وخضع حارس البارسا العملاق، تير شتيغين، ولمدة 3 أسابيع، لعلاج مكثف للحد من هذه الآلام التي تمنعه من القفز والتقاط الكرة بأريحية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، وفقاً لمصادر لها داخل برشلونة، أن هذه الآلام عادت من جديد للحارس الألماني المتألق، بعد عدة أشهر من عدم ظهور أي آلام، لهذا يدرس النادي الكتالوني بشكل قوي خضوع تير شتيغين لعملية جراحية بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا للتعافي نهائياً من الإصابة.

ولا يتفق تير شتيغين مع رأي الإدارة الكتالونية بضرورة الخضوع لعملية جراحية، لأنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أو 4 أشهر وفقاً لتوقعات الأطباء، وهذا يعني أنه في أفضل الحالات، لن يكون جاهزاً حتى نهاية العام الجاري، الموقف الذي لا يرغب في حدوثه الحارس الأول للبارسا ولا يريد التفكير فيه، لا سيما في الوقت المهم لتجديد عقده مع البلاوغرانا.

ولن تتضح الأمور إلا بعد مشاركة برشلونة في دوري الأبطال التي ستستأنف في أغسطس المقبل، وبعدها ستتخذ إدارة النادي الكتالوني القرار النهائي.

وسيعتمد قرار البارسا أيضاً على حالة الحارس الألماني وشعوره خلال مباريات البطولة الأوروبية، على الرغم من عدم تأكيد عودة هذه الآلام، وبشكل أقوى في المستقبل.

ويعتمد أطباء برشلونة على عدة عوامل لإقناع تير شتيغين لإجراء هذه العملية، منها رفض سامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، الخضوع لعملية جراحية والعواقب السلبية اللاحقة التي أثرت على ركبته اليسرى.