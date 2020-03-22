تير شتيغين يختار أصعب مهاجم واجهه

اعترف مارك أندريه تير شتيغين، حارس مرمى برشلونة، بأن آريتز آدوريز هو أصعب مهاجم واجهه خلال مسيرته حتى الآن، خلال فقرة الأسئلة والإجابات التي أجراها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وأكد الألماني أنه واجه مهاجمين عظام سواء مع برشلونة أو منتخب ألمانيا، لكن مهاجم أتلتيك بلباو المخضرم هو الأخطر بينهم، بسبب قدرته على تسجيل الأهداف بالرأس والقدمين.

ونجح آدوريز في تسجيل 10 أهداف بالإضافة إلى صناعة 4 أخرى، ليساهم في 14 هدفاً ضد الفريق الكتالوني طوال مسيرته، مما يجعله أحد أفضل المهاجمين في بطولة الدوري الإسباني.

على جانب متصل، أبدى تير شتيغين سعادته بالتواجد في صفوف برشلونة، موضحاً أنه لن يرحل خلال الوقت الراهن رداً على الشائعات التي تحدثت عن ذلك.