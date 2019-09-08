تير شتيغين يطالب بحراسة مرمى ألمانيا

طالب مارك أندريه تير شتيغين، حارس برشلونة، بأن يصبح الحارس الأول لألمانيا في ظل المنافسة مع مانويل نوير.

ويعتبر نوير الخيار الأول لحراسة المنتخب، الأمر الذي أزعج تير شتيغين والحارس الثالث بيرند لينو.

وقال نجم برشلونة: "أولوياتي هي النجاح وأن أصبح الحارس رقم واحد مع المنتخب الألماني، لكن ليس بأي ثمن، الأمور الإنسانية قبل أي شيء.

"تقدم أفضل ما عندك ولكن لا تحصل على ما تريد، الأمر صعب، ماذا يمكن أن أقدم أكثر من كوني حارس أحد أكبر أندية العالم".

وخاض نوير لقاء منتخب ألمانيا الأخير أمام نظيره الهولندي والذي سقط فيه المانشافت بنتيجة 2-4، وترجح وسائل أن يشارك أساسياً أمام آيرلندا الشمالية في اللقاء المقبل.