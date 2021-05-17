تير شتيغين يعلن غيابه عن يورو 2020

أعلن حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغين غيابه عن منافسات يورو 2020 القادمة بسبب خضوعه للجراحة، والتي ستبعده عن صفوف منتخب ألمانيا.

دخل تير شتيغين في نزاع بالشهور الماضية مع الحارس الأساسي للمانشافت وقائده مانويل نوير، وطالب بالمشاركة بصفة أساسية بصورة أكبر.

وقال تير شتيغين عبر منشور على إنستغرام أنه بالاتفاق مع الجهاز الطبي لناديه برشلونة قرر الخضوع لجراحة على مستوى الركبة هذا الصيف.

أكد الحارس أن الجراحة ستحرمه من المشاركة مع المنتخب في يورو 2020، وأنه للمرة الأولى منذ أعوام سيكون مجرد مشجع للمانشافت ليس أكثر.

وأبدى حارس مونشنغلادباخ السابق حسرته على ضياع فرصة تحقيق الليغا عقب مسيرة 19 مباراة دون هزيمة وأكد عزمه على العودة بقوة الموسم القادم.

وشارك الدولي الألماني في اللقاء الأخير للبارسا الأحد عندما خسر من سيلتا فيغو بنتيجة 1-2، لتضيع آماله في تحقيق لقب الدوري.

ويواجه منتخب ألمانيا في يورو المقبلة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المجر وفرنسا وحامل اللقب البرتغال.