تير شتيغين يغيب لفترة غير محددة عن برشلونة

أعلن برشلونة أن حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغين سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط آرتور ثلاثة أسابيع بداعي الاصابة.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على "تويتر" بأن الألماني "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، ووفقاً لتجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته إلى الملاعب".

أما فيما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي، فقد ذكر النادي بأنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع"، مما يعني غيابه عن مباراتي إسبانيول وغرناطة في الدوري الإسباني ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من يناير 2020.