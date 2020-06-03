تير شتيغين يكشف سبب تعطل تجديد عقده مع برشلونة

شرح مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة السبب وراء تعطل مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال الدولي الألماني في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ليس ممكناً أن أغادر برشلونة هذا الصيف.

“كانت هناك اجتماعات بالفعل بين وكيل أعمالي والنادي بشأن التجديد، لكن عقب أزمة فيروس كورونا، لم يكن الوقت مناسباً للحديث عن العقد، في ظل أن الكثير من الناس قلقون بشأن حياتهم، لذلك قررنا التأجيل.

“أشعر أني في حالة جيدة مع برشلونة، لأن عائلتي تشعر بالارتياح أيضاً هنا.

“عودة الليغا؟ على المستوى الجسدي، نادراً ما كنا في هذا المستوى العالي، أما عقلياً فإننا سنضع تركيزنا بشكل كبير على المباريات المتبقية”.

وأكمل “اللعب دون جماهير؟ مررت بهذا الموقف ضد لاس بالماس، وبالطبع الأمر مختلف، لن نخدع أنفسنا، حيث أن مباراة دون جمهور ليست لها نفس الجاذبية، لكن الكرة ستعود، وهذا ما يسعدنا.

“نحن في وضع جيد في الليغا، لكن ريال مدريد لن يمنحنا أي شيء في السباق نحو اللقب، دوري الأبطال؟ لدينا أفضلية للتأهل أمام نابولي بعد لقاء الذهاب، ونريد الاستفادة منها”.

وفي سياق متصل، أكد تقرير أن ليونيل ميسي قائد برشلونة أذهل الجميع عقب عودة التدريبات.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن البارسا أبرز ما يقدمه قائده في التدريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الحماس لدى الجماهير قبل عودة الدوري المحلي.

وأشارت إلى أن ميسي ظهر في التدريبات أثناء القيام بتدخلات على ريكي بويج ورونالد آراواخو، وتير شتيغين.

وأوضحت أن التعطش والعمل الدفاعي الذي يبديه ميسي في التدريبات بمثابة رسالة لزملائه في الفريق.