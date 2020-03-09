تير شتيغين يوافق على الاستمرار مع برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم أن مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة وافق من حيث المبدأ على تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة أن تير شتيغين سعيد في برشلونة كونه الحارس الأساسي، كما أنه يشعر بالراحة في المدينة.

وأوضحت أن الدولي الألماني تقدم بطلبات محددة لإدارة البارسا من أجل تجديد عقده، أبرزها زيادة كبيرة في راتبه تجعله يتجاوز حاجز الرواتب في النادي.

وأبلغ تير شتيغين مصادر مقربة منه أنه لا يفكر في مغادرة برشلونة خلال الفترة القادمة، حيث وضع البلاوغرانا كخياره الأول والأخير.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات الحارس الألماني المتألق في ظل مستوياته المميزة مع برشلونة خلال المواسم الماضية.

وانضم تير شتيغين لبرشلونة في صيف 2014 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ وحقق معه الثلاثية التاريخية خلال موسمه الأول تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

يذكر أن عقد تير شتيغين الحالي مع برشلونة ينتهي مع نهاية موسم 2021-2022 وتسعى إدارة النادي لتمديده حتى 2023-2024.