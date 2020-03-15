تير شتيغين يوافق على التجديد مع برشلونة

كشفت تقارير إسبانية أن الحارس مارك أندريه تير شتيغين أصبح قريباً للغاية من تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، مع برشلونة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن مفاوضات تجديد عقد الدولي الألماني شهدت تقدماً ملموساً أكد رغبة الحارس في الاستمرار مع البارسا بعد الاجتماع الذي عقده وكيله جيرد فوم بروخ مع إيريك أبيدال المدير الرياضي في نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن تير شتيغين يريد التوقيع سريعاً على عقده الجديده، لكن النقطة الوحيدة التي لم يتم التوصل للاتفاق عليها هي مدة التجديد لـ 4 أو 5 مواسم.

وشارك تير شتيغين مع برشلونة في 34 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، واستقبلت شباكه 34 هدفاً و11 مباراة بشباك نظيفة.