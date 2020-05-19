تيغالي يزاحم رونالدو وبوفون وإنييستا في قائمة 25 لاعباً مخضرماً

اختارت صحيفة «بالون لاتينو» الأرجنتينية، لاعب النصر سيباستيان تيغالي ضمن قائمة أبرز 25 لاعباً مخضرماً يواصلون اللعب على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وإيقاف المسابقات في غالبية دول العالم.

وفي الوقت الذي حسمت فيه شركة النصر لكرة القدم إحدى أهم صفقات سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن بالتعاقد مع تيغالي قادماً من الوحدة، بعقد يمتد لموسمين مع «العميد»، وضعت الصحيفة تيغالي ضمن قائمة أبرز 25 لاعباً مخضرماً يقاومون آثار فيروس كورونا.

وذكرت أن تيغالي رغم أنه يلعب في دوري الخليج العربي، إلا أنه «فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة، إلى جانب أنه الهداف التاريخي لنادي الوحدة، ويحتل المركز الثاني في لائحة هدافي الدوري الإماراتي عبر تاريخه»، مشيرة إلى أن «اللاعب المنتقل إلى النصر لديه الفرصة لمواصلة المزيد من التألق بعد اختياره للانضمام إلى صفوف المنتخب الإماراتي».

وينافس تيغالي العديد من النجوم العالميين، أبرزهم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاماً، ويواصل العطاء مع يوفنتوس، إذ إنه رغم فترة التوقف التي وصلت إلى شهرين، إلا أن لاعب ريال مدريد السابق يواصل إثبات أنه قادر على مواصلة اللعب من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر خلالها في جاهزية كاملة.

ويأتي ضمن القائمة الحارس التاريخي ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون البالغ من العمر 42 عاماً، ورغم انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2018، إلا أن «البيانكونيري» استعاد خدماته بداية الموسم الحالي، ويواصل الحارس المخضرم تألقه مع البطل التاريخي للكرة الإيطالية.

أما صاحب الهدف التاريخي الذي قاد منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه في 2010، أندريس إنييستا البالغ من العمر 36 عاماً، فوصفته الصحيفة بأنه مثل العطور الكلاسيكية الفاخرة التي كلما تقدمت في العمر زاد عبقها وجمالها، موضحة أنه لديه رؤية «ثلاثية الأبعاد» للملعب والكرة، إذ يواصل أحد النجوم التاريخيين لنادي برشلونة مسيرته باللعب في صفوف فيسيل كوبي.

وضمت القائمة أحد أبرز نجوم منتخب فرنسا وبايرن ميونيخ في آخر 10 سنوات، فرانك ريبيري البالغ من العمر 37 عاماً، فبعد مسيرة رائعة مع «البافاري»، انتقل ريبيري إلى فيورنتينا، وظهر بمستوى رائع مع «الفيولا»، قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل وخضع لعملية جراحية قبل فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

في المقابل، لم يغب عن القائمة اللاعب المثير للجدل، النجم زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاماً، وصنع تاريخاً رائعاً مع أياكس ومانشستر يونايتد، وكبار الدوري الإيطالي، يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، ورغم توجهه إلى الدوري الأميركي بالانضمام إلى لوس أنجيليس غالاكسي، إلا أنه عاد بصورة غير متوقعة في يناير الماضي إلى ميلان، بينما يستعد السويدي لخوض تجربة جديدة الموسم المقبل، لم يكشف عنها بعد.

أما أبرز الأسماء وأكثرها غرابة في قائمة اللاعبين المخضرمين، فكان كازويوشي ميورا البالغ من العمر 53 عاماً، الذي اتخذ خطوة غير متوقعة بالانضمام إلى يوكوهاما في يناير الماضي.

اللاعبون المخضرمون:

- سيباستيان تيغالي 35 سنة.

- كريستيانو رونالدو 35 سنة.

- جيانلويجي بوفون 42 سنة.

- أندريس إنييستا 35 سنة.

- زلاتان إبراهيموفيتش 38 سنة.

- فرانك ريبيري 37 سنة.

- خواكين سانشيز 38 سنة.

- خورخي مولينا 38 سنة.

- آريتز آدوريز 39 سنة.

- كلاوديو بيتزارو 41 سنة.

- كازويوشي ميورا 53 سنة.

- فابيو كوالياريلا 37 سنة.

- جيرماين ديفو 37 سنة.

- دييغو كاسترو 37 سنة.

- تشارلز دياز 36 سنة.

- كلاس يان هونتيلار 36 سنة.

- كريستيان نوبوا 35 سنة.

- دامي نداي 35 سنة.

- بابلو هيرنانديز 35 سنة.

- سانتي كازولا 35 سنة.

- بارثولوميو أوغبيشي 35 سنة.

- ماتيو فالبوينا 35 سنة.

- ميركو أنتينوتشي 35 سنة.

- مارسيلينيو دا كوستا 35 سنة.

- سمير هاندانوفيتش 35 سنة.