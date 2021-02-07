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تيغريس يصعق بالميراس ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

منشور 07 شباط / فبراير 2021 - 07:57
جينياك يحتفل بهدفه الحاسم
جينياك يحتفل بهدفه الحاسم

تأهل تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف إلى نهائي كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بهدف دون رد في لقاء المربع الذهبي الذي جمعهما على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وجاء هدف الانتصار في الدقيقة 53 عبر النجم الفرنسي أندريه بيير جينياك من ركلة جزاء.

ويواجه الفريق المكسيكي في النهائي الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والأهلي المصري بطل إفريقيا يوم الخميس القادم.

يذكر أن بايرن والأهلي سيلتقيان يوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي.


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