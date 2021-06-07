تيك توك يجمد حساب فينالدوم

حظر موقع “تيك توك” للتواصل الاجتماعي حساب جورجينو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ومنتخب هولندا، للمرة الثانية خلال ستة أشهر تقريباً، بسبب انتهاكات متعددة لإرشادات المجتمع، على حد تعبير الموقع.

ويُعد نجم الوسط الهولندي من أكثر الرياضيين نشاطاً على المنصة، ويملك أعداداً ضخمة من المتابعين، وتلاقي مقاطع الفيديو التي ينشرها نسبة مشاهدات عالية.

حظر حساب فينالدوم للمرة الثانية

وكان الموقع حظر حساب فينالدوم في يناير الماضي للأسباب نفسها، وحجب أعداد المتابعين والتفاعلات ومقاطع الفيديو كذلك.

ويملك لاعب نيوكاسل يونايتد السابق 4.9 مليون متابع على إنستجرام و1.5 مليون على تويتر، و280 ألفاً على فيسبوك.

يذكر أن اسم الدولي الهولندي ارتبط بالرحيل عن ليفربول هذا الصيف بعد نهاية عقده، ويبدو باريس سان جيرمان الوجهة الأقرب له، علماً بأنه كان في طريقه لبرشلونة قبل ذلك بأيام.